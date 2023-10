MN - Infortunio Pellegrino: la dinamica e il colpevole

È arrivata in serata la notizia della frattura composta dell’osso calcinare del piede sinistro di Marco Pellegrino, per il quale è prevista una prognosi che va tra i 40 e i 60 giorni. Un brutto colpo per il difensore argentino che a Napoli aveva trovato la sua prima presenza ufficiale con la maglia del Milan, anche se non era entrato benissimo come dimostra il suo intervento errato in occasione del gol di Politano.

Ma ciò che non era ancora chiaro era il come si fosse fatto male Pellegrino, che è stato vittima di una buca presente sul campo del Maradona, con il piede e l’articolazione che hanno svolto un movimento fortemente innaturale fino ad arrivare alla frattura che lo porterà nel reparto dei lungo degenti dell’infermeria di Milanello.