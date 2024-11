MN - Inghilterra, Fikayo Tomori non è tra i convocati di Tuchel

Fikayo Tomori non sarà convocato da Thomas Tuchel, commissario tecnico della nazionale inglese, per gli impegni di Nations League che ia nazionale dei Tre Leoni affronteranno contro la Grecia, giovedì, in trasferta e poi domenica, in casa, nel derby contro l'Irlanda. Tomori, dunque, domani pomeriggio sarà regolarmente a Milanello per sostenere la seduta di allenamento prevista così come quella di mercoledì per poi godere di quattro giorni liberi, visto che a Milanello mancheranno un folto numero di giocatori.

Il programma di Milanello

Diverso, invece, il programma degli infortunati, tra cui per esempio Matteo Gabbia, che saranno nel Centro sportivo di Carnago a lavorare anche nelle giornate di giovedì e venerdì. Per quanto riguarda il difensore centrale rossonero, il suo rientro in campo dovrebbe avvenire contro la Juventus dopo la sosta.