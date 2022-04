MN - Inter, Antonello: "Non c'è più un'esclusiva su San Siro, vogliamo un nuovo stadio nel più breve tempo possibile"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Alessandro Antonello, ad dell'Inter, ha rilasciato queste parole durante l'evento organizzato da Il Foglio a San Siro:

Sul progetto stadio: "Sono tre anni che stiamo lavorando a questo progetto con il Milan. Negli ultimi anni in Europa sono stati costruiti tanti stadi, noi in Italia non possiamo restare fermi. Ci sono tanti progetti in ballo come a Firenze e Bologna, speriamo che preso possano sbloccarsi queste situazioni che porterebbe introiti importanti a tutto il paese. Lo sviluppo delle infrastrutture è fondamentale non solo per il calcio, ma anche per la crescita del nostro paese. Avere uno stadio moderno serve alle società per avere più risorse ed essere quindi più competitive".

Sul prossimi passi: "Siamo in attesa che il Comune nomini il responsabile del dibattito pubblico. Questo processo dovrebbe concludersi ad inizio maggio. Noi nel frattempo stiamo lavorando per integrare lo studio di fattibilità, sono quasi 1000 pagine di dossier. Stiamo lavorando per integrarlo in quanto il Comune ha chiesto di rivedere gli indici volumetrici. Milan e Inter stanno cercando di allinearsi alle richieste dell’amministrazione nonostante ci sia una legge che permetterebbe di avere indici volumetrici più alti. I due club sono i proponenti del progetto, quindi è il Comune che dovrà dire se il progetto piace o meno ai cittadini. Siamo partiti da oltre 1000 giorni, quindi c'è un po' di delusione per essere ancora a questo punto. C'è un'evidente difficoltà, ma noi vogliamo ancora dare un lustro alla città di Milano".

Sul nuovo stadio: "Non c'è più un'esclusiva su San Siro, vogliamo un nuovo stadio nel più breve tempo possibile. Stiamo quindi valutando anche altre aree. Attendiamo che si chiarisca la questione del dibattito pubblico prima dell'estate e poi prenderemo una decisione".

Sul futuro: "Quando si parla di infrastrutture è inevitabile che ci possa essere nel frattempo un cambio di proprietà. E' un discorso che non vale solo per il calcio. E' un progetto che sia autofinanzia grazie agli introiti del nuovo stadio. Serve per rilanciare il nostro club".

Sulla condivisione dello stadio: "A parte sul piano sportivo, la pensiamo uguale su tutto. Sarà interessante inaugurare il nuovo impianto con un derby".

Sugli investitori: "Siamo in un paese in cui la burocrazia non aiuta, mentre gli investitori hanno ovviamente bisogno di tempi certi. Vogliamo uno stadio il prima possibile, abbiamo la necessità di avere un nuovo impianto che possa generare nuovi ricavi e che possa dare una nuova esperienza ai nostri tifosi. Stiamo valutando delle aree alternative nell'interesse dei club che stanno lavorando da tre anni su questo progetto e hanno bisogno di tempi certi".