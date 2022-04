MN - Investcorp: tempistiche di signing e closing. Dirigenza verso la conferma

La trattativa tra Elliott ed Investcorp per la cessione del Milan procede in modo spedito verso una conclusione positiva. I due fondi, da un mese ormai in trattative esclusive, hanno trovato un accordo sul valore della società rossonera per un 1,1 miliardi di euro. Terminata la fase delle "due diligence" (le revisioni dei conti, ndr) si va a grandi passi verso quella del "signing", dove verranno messi per iscritto gli accordi trovati in questo mese di trattative: questo passo importante per il passaggio del Milan al fondo bahreinita è atteso per la fine della settimana (venerdì 29) o al massimo per i primi giorni della successiva. Dopo di che sarà il tempo del closing, che avverrà circa un mese dopo il signing: si aspetterà la fine del campionato per l'ufficialità, ma il Milan sta per passare di mano da Elliott ad Investcorp. La nuova proprietà mediorentale dovrebbe infine confermare l'attuale area tecnica: Maldini, Massara e Moncada verso la permanenza per dare continuità ad un progetto che sta dando risultati importanti sul campo.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.