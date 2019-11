MN - Jacobelli: "Maldini un top, lui e Boban hanno il Milan dentro. Sono uomini di assoluto valore"

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato del Milan e del valore di Maldini e Boban: “Ho avuto la fortuna di aver vissuto gli anni d’oro dei fasti berlusconiani, del quale Maldini è stato un top. E lo è tutt’ora, perché è normale, logico e naturale che un grande campione come Maldini – e anche Boban – abbia bisogno di un periodo una sorta di pedaggio al noviziato di quello che è ora un nuovo ruolo. Nessuno nasce imparato, ma io ho grande fiducia sia in Paolo Maldini che in Zvone Boban, perché hanno il Milan dentro. E poi nei momenti di difficoltà si misura il valore degli uomini, e loro sono uomini di assoluto valore.”