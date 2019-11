MN - Jacobelli: "Mi auguro che Suso riesca a fornire una serie di prove continuative"

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva di dove interverrebbe a gennaio se fosse nella dirigenza rossonera: “A centrocampo. A centrocampo, perché io mi auguro che Suso riesca a fornire una serie di prove continuative. Questo è un grande giocatore, ma abbiamo visto sia nella scorsa stagione che in questo primo scorcio dell’attuale che lui purtroppo vada a corrente alternata. Non riesce a ripetere due prestazioni positive consecutive. Secondo me al Milan in questo momento manca un giocatore di forte personalità a centrocampo.”