MN - Jacobelli: "Non utile e controproducente stilare tabelle. Una partita alla volta"

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva della prospettiva del Milan di qui in avanti: “Siamo soltanto alla vigilia della settimana che ci porterà alla 13a giornata, per cui ci sono ancora 26 partite da giocare e ci sono ancora 78 punti a disposizione. Credo che adesso sia controproducente e non utile per il Milan stilare tabelle o vedere quanti punti si debbano fare di qui alla fine dell’anno o dove si può arrivare a fine campionato. Io credo che il Milan in questo momento, partita dopo partita, a cominciare dal Napoli, che sarà molto delicata per entrambe le squadre, debba ripartire dalle cose buone fatte vedere contro la Juventus. E poi una partita alla volta, come dice quel grande saggio del nostro calcio qual è Giovanni Trapattoni.”