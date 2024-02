MN - Jacobelli sul mercato: "Non è sbagliato, tutti i giocatori sono funzionali. Anche Jovic fa la sua parte"

Momento enigmatico per il Milan che dopo il pareggio con l'Atalanta, nonostante una buona prestazione, ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto - che si erano comunque già quasi estinti - e ora deve concentrarsi sulla Lazio per non farsi scappare nuovamente il secondo posto della Juventus, oltre che sull'Europa League in cui affronterà agli ottavi di finale lo Slavia Praga. A parlare del momento rossonero ci ha pensato il giornalista Xavier Jacobelli, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Il mercato ha funzionato?

“Tutti i calciatori scelti sono funzionali a un progetto sul lungo termine. Anche lo stesso Jovic, inizialmente criticato, ha fatto la sua parte in questa stagione”.