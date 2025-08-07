MN - Jashari e le sliding doors della carriera. Quando stava finendo in Serie B svizzera

Ardon Jashari è un giocatore del Milan al termine di una lunghissima telenovela. Ed è pronto a prendersi il centrocampo dei rossoneri. Ma c'è stato un momento in cui la carriera del giocatore stava prendendo un'altra strada, come ci ha raccontato il suo allenatore ai tempi delle giovanili del Lucerna, Sandro Chieffo. Queste le sue parole ai microfoni di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

"C'è stato un momento per lui di sconforto. Ebbe modo un anno di fare la preparazione estiva con la prima squadra, sotto la guida di Fabio Celestini, ma non fece bene. Tornò pertanto con l'Under 21 e mi disse: 'Me ne voglio andare'. Peraltro ci fu una proposta dalla seconda divisione svizzera (il FC Wil, ndr) ed era deciso ad accettare. Lo convinsi a restare: 'Almeno 6 mesi, lavoriamo insieme e poi si vede'. Lavorammo benissimo, da lì posso dire che ha iniziato a sbocciare".