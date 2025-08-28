MN - Jashari mette in standby Musah all'Atalanta: ore di riflessione a Casa Milan

Dopo l'infortunio al perone ad Ardon Jashari occorso questa mattina in allenamento e di cui ancora non si conosce l'entità precisa, il Milan riflette sulla cessione di Yunus Musah all'Atalanta. L'accordo con il club bergamasco con quello rossonero, come può confermare la redazione di MilanNews.it, era praticamente cosa fatta e mancava solo la firma dei documenti che era prevista successivamente alla partita di campionato di domani sera in casa del Lecce.

L'infortunio di Jashari ha messo in standby la trattativa, per il momento, con il Milan che prima vuole attendere il responso dei medici sulle condizioni del centrocampista svizzero. Solo poi verrà deciso se trattenere Musah o se dare il via libera per la sua partenza, così come per altre situazioni eventuali in entrata o uscita.

di Pietro Mazzara