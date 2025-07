MN - Jashari-Milan, le ultime: i rossoneri lavorano anche sui bonus legati alle prestazioni del giocatore

E' ormai diventata la telenovela dell'estate: il Milan e Ardon Jashari, due amanti destinati a stare insieme? Forse. Nelle ultime ore la società rossonera avrebbe intenzione di provare un ultimo e definitivo rilancio per assicurarsi il fantasista svizzero. Il Milan infatti, già da diverse settimane ha presentato quella che per lui è l'offerta massima per portarsi a casa il centrocampista del Brugge: sul piatto, da via Aldo Rossi, hanno messo 32,5 milioni di euro più bonus.

Come appreso dalla nostra redazione, la dirigenza sta lavorando su un ritocco ai bonus più facilmente raggiungibili, legati alle prestazioni del ragazzo, che come ormai sappiamo ha espresso più volte il proprio desiderio di vestire la maglia del Milan. Dunque, prossima settimana che potrebbe diventare davvero decisiva per le sorti di questa estenuante e complessa trattativa.

Di Pietro Mazzara