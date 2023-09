MN - Kalulu, il recupero procede secondo il programma: ecco quando tornerà in gruppo

Dopo il successo contro il Cagliari, il Milan è tornato a preparare la gara con la Lazio di sabato sera. Non sarà del match Pierre Kalulu, ancora indisponibile a causa di una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in queste ore ci sono stati i controlli medici per il difensore francese: il recupero procede secondo programma e il suo rientro in gruppo è previsto solamente dopo la sosta.

di Antonio Vitiello