MN - Kleinmann: "Se Hummels può fermare Leao? Sì, non è rapido ma ha ottimo senso della posizione"

Abbiamo intervistato in esclusiva Patrick Kleinmann, giornalista tedesco e corrispondente per il Borussia Dortmund per il giornale Kicker.

Mats Hummels in Germania è una leggenda. Ma non è mai stato il più rapido, neanche nei suoi giorni migliori... a quasi 35 anni può fermare una superstar come Rafa Leão?

"Per me sì. Lui compensa questa mancanza di velocità con il suo senso della posizione, esperienza e tenacia nei duelli. Ultimamente ha affrontato tanti giocatori rapidi e ha sempre fatto bella figura."