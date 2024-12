MN - La Curva contro la dirigenza: "Questa società se ne deve andar"

La dirigenza ha scelto di non fronteggiare la contestazione dei tifosi all'ingresso della cena di gala per i 125 anni del Milan: Ibrahimovic e Furlani, come riportato da Sky Sport (LEGGI QUI), sono entrati dall'ingresso secondario. Nonostante questo la Curva ha voluto "dedicare" un coro alla società in contumacia e che "non si è fatta vedere". Il coro: "Questa società se ne deve andar".

