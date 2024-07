MN - La pagella di Camarda contro la Spagna: poche le occasioni, un giallo e tanto sacrificio

L'Italia U19 del CT Corradi si è giocata l'accesso alla finale dell'Europeo di categoria contro i pari età della Spagna. Facendo affidamento sul blocco Milan, del quale ha parlato con orgoglio anche il terzino rossonero Davide Bartesaghi questa mattina a La Gazzetta dello Sport (CLICCA QUI), l'allenatore italiano ha deciso di consegnare ancora una volta le chiavi dell'attacco azzurro al giovane talento ed attaccante del Milan Futuro Francesco Camarda, rimasto in campo fino a 5' dalla fine dei tempi regolamentari.

Nonostante tutti gli sforzi, e qualche occasione sprecata di troppo, l'Italia si è dovuta alla fine arrendere alla Spagna che grazie al gol di Fortuny al 100' ha conquistato la finale di questo Europeo.

ITALIA-SPAGNA: LA PAGELLA DI FRANCESCO CAMARDA A CURA DI MILANNEWS.IT

Francesco Camarda, VOTO 6: "Ha tanta voglia di dimostrare, ma per farlo si procura un cartellino giallo nel primo tempo per simulazione. Poche le occasioni reali e concrete passate per i suoi piedi, ma come sempre Camarda si è spremuto per i suoi compagni di squadra svolgendo in maniera più che sufficiente il suo compito”.