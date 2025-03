MN - La squadra non va sotto la Curva: fischi di tifosi al triplice fischio

vedi letture

Il Milan è riuscito a comnpletare la sesta rimonta dell'era Conceicao: come all'andata i rossoneri ribaltano il Como che per primo aveva messo la testa davanti. Sono Pulisic e Reijnders i calciatori decisivi, tanto per cambiare, nel 2-1 finale di San Siro.

Al triplice fischio la squadra non si è diretta sotto la Curva Sud per i classici saluti finali: la risposta dei tifosi sono sta dei fischi all'indirizzo dei calciatori. Il tifo organizzato rossonero, come contro la Lazio, era entrato sugli spalti al 15° del primo tempo (LEGGI QUI) e aveva fischiato la squadra all'intervallo (LEGGI QUI).

Questo il tabellino di Milan-Como 2-1, gara valevole per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-COMO 2-1

Marcatori: 33' pt Da Cunha (C), 53' st Pulisic (M), 75' st Reijnders (M)

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (46' st Jimenez); Bondo (46' st Fofana), Musah (52' st Joao Felix); Pulisic, Reijnders, Leao (78' st Loftus-Cheek); Gimenez (68' st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Pavlovic, Terracciano, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf (46' st Dossena, 63' st Van der Brempt); Da Cunha (81' st Dele Alli), Caqueret (63' st Perrone); Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone (72' st Douvikas). A disp.: Reina, Iovine, Gabrielloni, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Engelhardt, Vojvoda. All. Cesc Fabregas.

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: 10' pt Bondo (M), 48' pt Musah (M), 68' st Perrone (C), 79' st Jimenez (M), 79' st Strefezza (C), 83' st Conceicao (M), 90' st Nico Paz (C)

Espulsi: 91' st Dele Alli (C), 93' st Fabregas (C)

Recupero: 1T 1' - 2T 6'