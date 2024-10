MN - Lavoro personalizzato per Loftus-Cheek, il centrocampista non ha riportato lesioni

Prosegue il lavoro a Milanello per i giocatori rossoneri non impegnati con le rispettive nazionali. Arrivano però importanti novità in merito alla situazione di Loftus-Cheek, non convocato nell'ultma partita a Firenze per un risentimento al flessore destro.

Il centrocampista inglese oggi ha svolto lavoro personalizzato a Milanello. Non ci sono lesioni e si valuterà giorno dopo giorno il suo percorso di guarigione.

Di Pietro Mazzara