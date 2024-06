MN - "Le rispondo con una domanda: il giocatore cosa ne pensa?": Beppe Galli chiaro su Zirkzee

Da qualche settimana il tema di mercato che sta appassionando i tifosi è legato a Joshua Zirkzee e il Milan. Il club è pronto a spendere la cifra equivalente la clausola rescissoria di 40 milioni e ci sarebbe anche l'accordo col giocatore. L'ostacolo, insormontabile fin qui, è la commissione monstre chiesta dall'agente dell'olandese, Kia Joorabchian, per la mediazione. Cifra ritenuta non congrua dalla società. Ma qual è a oggi la situazione relativa alle procure dei calciatori? C'è una regolamentazione? E cosa è previsto per il futuro? Ne abbiamo parlato con Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti (AIACS). In esclusiva per MilanNews.it.

Beppe Galli, i 15 milioni di commissioni chiesti da Kia Joorabchian per Zirkzee fanno discutere. Del resto superiamo il 37% del valore del cartellino. Da presidente dell'Assoagenti cosa ne pensa?

"Guardi, le rispondo con una domanda: il giocatore cosa ne pensa?".

Non c'è mai stata una presa di posizione di Zirkzee in merito...

"Ecco, perché la narrazione della vicenda è che a Zirkzee stia tutto bene, ma queste commissioni stiano bloccando tutto. Io vi invito a chiedervi il perché. Davvero il giocatore, se realmente vuole trasferirsi al Milan, non ha diritto di parola e permetta che la trattativa salti?".