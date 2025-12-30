MN - Leao continua a lavorare in gruppo, ancora personalizzato per Gabbia

MN - Leao continua a lavorare in gruppo, ancora personalizzato per GabbiaMilanNews.it
Oggi alle 15:17
di Manuel Del Vecchio

Continua il lavoro a Milanello in vista della sfida del 2 gennaio contro il Cagliari all'Unipol Domus. Apprende la redazione di MilanNews.it che anche oggi Rafa Leao ha lavorato in gruppo con il resto della squadra, mentre Matteo Gabbia ha continuato con il suo allenamento personalizzato atto al recupero dall'infortunio al ginocchio.

di Antonio Vitiello.

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE 

Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. – Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello