MN - Leao continua a lavorare in gruppo, ancora personalizzato per Gabbia
MilanNews.it
Continua il lavoro a Milanello in vista della sfida del 2 gennaio contro il Cagliari all'Unipol Domus. Apprende la redazione di MilanNews.it che anche oggi Rafa Leao ha lavorato in gruppo con il resto della squadra, mentre Matteo Gabbia ha continuato con il suo allenamento personalizzato atto al recupero dall'infortunio al ginocchio.
di Antonio Vitiello.
CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. – Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello
