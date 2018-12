MN - Leonardo: "I tifosi devono capire che il Milan è in difficoltà da tanti anni, sarà processo graduale"

Leonardo, intervenuto da Milanello, ha parlato a MilanNews.it della situazione in casa rossonera, in termini di gestione interna della società: "La scintilla per i tifosi deve essere la comprensione del momento del Milan. La comprensione deve essere quella, forse da noi proprietà, dirigenti, dobbiamo trasmettere quello che stiamo facendo. Non è facile, siamo condizionati da tante cose, dobbiamo cercare anche noi di capire quello che sta succedendo per poter dire quello che possiamo fare. La squadra si forma da investimenti ma anche da organizzazione interna, il nostro CEO è arrivato meno di un mese fa. Questa squadra si sta formando come gruppo di gestione, come linea, come idee, tutto questo mentre si va ogni 3 giorni a giocare una partita e questo condiziona i giudizi su di te. Il mondo Milan si deve abbracciare attorno ad una realtà. La realtà è che il Milan è in difficoltà da tanti anni, non da oggi, questa difficoltà deve essere capita. Sarà fatto in un modo graduale".