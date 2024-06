MN - Letizia su Emerson Royal: "Non ci punterei: non ti fa fare un salto a livello qualitativo, e poi c'è già Theo che spinge dall'altra parte. Con 20 milioni prenderei..."

vedi letture

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Su Emerson Royal invece, ci punteresti?

"No, per due motivi, forse tre. Il primo motivo è strettamente legato all'equilibrio della squadra. Se tu hai Theo sulla sinistra, è vero che Fonseca è un allenatore che cerca sempre di ampliare il gioco sui terzini, però tu da qualche parte devi cercare di coprirti, ed avere due terzini che spingono è un rischio, secondo me. E' vero che il tipo di profilo che vai a cercare se non è Emerson Royal sarà qualcosa del genere, anche lo stesso Tiago Santos, però è anche vero che il brasiliano lo vedo un quinto perfetto. Nell'Inter di Inzaghi, ad esempio, sarebbe il giocatore perfetto".

Cosa altro c'è che non ti convince di lui?

"Secondo discorso: da un punto di vista atletico è un giocatore che mi piace, da un punto di vista tecnico non ti fa fare un salto di qualità. Io penso che il Milan abbia bisogno di un giocatore di piede. Quando parlo di giocatore di piede ti voglio sottolineare la differenza degli ultimi mesi fra quando giocava Calabria e quando giocava Florenzi. Quando giocava il romano, con tutti i suoi limiti fisici, avevi una facilità di cross, sovrapposizione e giocata che Calabria non ti dava. Quindi io cercherei un giocatore con un bagaglio tecnico anche da mettere al servizio, ed obiettivamente Emerson Royal non ha questo tipo caratteristiche in maniera spiccata".

Per Emerson gli Spurs vogliono 20 milioni di euro: sono troppi?

"A quelle cifre devi comprare una certezza, cosa che il Milan ha già dimostrato di saper fare con Loftus-Cheek o Pulisic in altri ruolo. A 20 milioni Emerson Royal non è un giocatore certezza secondo me. A me un giocatore che piace ma non è una certezza, che sta crescendo bene è il terzino destro del Salisburgo Dedic. Lui secondo me è un ragazzo che ha margini, può crescere ancora bene, ha esperienza europea, ed è pronto al salto. Devi trovare un profilo di quel genere, un po' come quando l'Inter prese Dumfries. Ma devi essere anche un minimo disposto a sbagliare".