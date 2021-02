MN - Lippi su Ibra: "È un trascinatore ed ha trasmesso autostima ai compagni"

L'incisività di Zlatan Ibrahimovic a quasi 40 anni? Questo il pensiero di Marcello Lippi, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione: "Ibra è sempre stato decisivo comunque. Vi racconto questo aneddoto: per il centenario del Manchester United, era stata organizzata una partita amichevole tra i Red Devils di quel periodo e una selezione europea guidata da me in panchina. In quella squadra c'era anche Ibrahimovic e mi ricordo che mi disse che voleva giocare con me. Io in quel periodo allenavo la Juve e quindi gli risposi che per farlo doveva venire in bianconero. Abbiamo scherzato un po'. Ibra è un grande fuoriclasse, un trascinatore. Si sta divertendo, è un punto di riferimento per tutti. Ha trasmesso una grande autostima a tutti i suoi compagni di squadra".