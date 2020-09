MN - Lussazione al gomito per Rebic: già ridotta in spogliatoio

Al 55', Ante Rebic - dopo esser stato sgambettato da Magallan - è caduto con tutto il peso del corpo sul gomito sinistro. Le immagini della sua uscita dal campo sono state molto forti e hanno fatto temere il peggio. Stando a quanto appreso da MilanNews.it, l'esterno croato ha riportato una lussazione del gomito sinistro, prontamente ridotta in spogliatoio. Il giocatore è stato poi portato all'ospedale di Crotone dove ha sostenuto ulteriori accertamenti.

Nel corso delle prossime ore, dunque, si avrà una diagnosi più completa e si potranno anche avere i potenziali tempi di recupero del giocatore che, di fatto, salterà la sfida della prossima settimana contro lo Spezia mentre in Europa League, contro il Rio Ave, non ci sarebbe stato a prescindere in quanto ancora squalificato.