MN - Maini boccia l'affare Felix: "È un calciatore forte, ma credo che al Milan servisse qualcosa di diverso"

Questa sera si gioca un Bologna-Milan decisivo per il cammino di entrambe le squadre per la corsa alla Champions League. Rossoneri che arrivano alla sfida dopo due sconfitte pesanti, una delle quali è costata l'eliminazione dal massimo torneo continentale. Una situazione sconfortante, che rimanda a fine anni '90 quando nonostante una rosa di livello i risultati erano scadenti. Ne abbiamo parlato con Giampiero Maini, che fece parte del Milan 1997/98, stagione tra le più complicate nonostante la grande qualità complessiva di quel gruppo. In esclusiva per MilanNews.it.

Serviva qualcosa di diverso sul mercato? Era necessario l'arrivo di Joao Felix?

"Joao Felix è un calciatore forte, di talento. Ma credo che al Milan servisse qualcosa di diverso come caratteristiche. Magari un calciatore che desse la possibilità a livello tattico di dare più equilibrio".

Da ex centrocampista, quanto è complicato giocare con una squadra così?

"È dura per Fofana, per Musah. Reijnders sappiamo quanto è forte, è quello che sta facendo meglio ma è uno che ama andare in avanti. E poi dietro hai Theo che in verità è un attaccante aggiunto. Non è semplice. Bisogna poi capire se è nella luna giusta o storta. Diciamo che con così poco equilibrio devi essere bravo a gestire sempre il pallone ed essere in controllo, ma non sempre è possibile. Guardate la partita col Feyenoord, sembrava in pugno poi è bastata una follia, anzi due, di Theo, per vanificare tutto".

Ibrahimovic dice che questa squadra è più forte di quella dello scudetto. Boban ha evidenziato come l'errore sia stato smantellare quel gruppo che vinse il campionato

"Quella di Ibrahimovic l'ho interpretata come una provocazione. Quella di Boban a mio avviso era un'affermazione corretta. Il Milan scudettato era una squadra, questa no. Manca la coesione, il gestire i momenti della partita".

Tra i tanti problemi emersi quale è più evidente per te

"Il problema è a livello di struttura e mi riferisco alla società: non puoi privarti di Paolo Maldini così alla leggera".