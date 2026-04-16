MN - Malagò: "Allegri per la Nazionale? Non ho sentito nessuno"

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Giovanni Malagò, all'evento de Il Foglio a San Siro, ha parlato così dell'ipotesi di candidatura alla presidenza della FIGC: "Ho detto che sarei andato a guardare il mare, son stato tre mesi in giro. Qualche amico, qualche società mi è venuta a parlare di un progetto che sto valutando con serietà e doverosa attenzione".

Mettere d'accordo la A non era facile.

"Qualcuno ha detto che è un miracolo, almeno questo un pizzico di merito ce l'ho. Poi vediamo tutto il resto. Chi ha avuto l'idea di partenza è importante, è chiaro che bisogna ascoltare tutti gli altri".

Ieri ha incontrato calciatori e allenatori, un incontro andato benissimo?

"L'incontro è stato positivo, propositivo. Tutto da vedere come le cose si concretizzano, premesse positive. Direzione tecnica? Non ho alcun nome in mente".

Su Allegri.

"Tutto viene strumentalizzato, se dico qualcosa di più o di meno. Non ho sentito nessuno".