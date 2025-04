MN - Malesani: "Theo e Leao a loro agio nella difesa a tre, importante avere tre difensori che ti coprano e un centrocampo solido"

vedi letture

In Italia è stato tra i precursori del 3-4-3, dando spettacolo col piccolo ChievoVerona e meritandosi la chiamata della Fiorentina, dove in un anno ha fatto innamorare una piazza intera, tanto da essere chiamato subito dal grande Parma. Alberto Malesani ci dice la sua su un modulo che ha praticato per anni e che abbiamo rivisto al Milan nella partita di Udine. E, chissà, potrebbe anche essere riproposto in questo finale di stagione. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Una cosa certa di questi mesi è proprio che il Milan è stato troppo sbilanciato. Pertanto modulo perfetto per i rossoneri

"Sì, decisamente. C'è la catena di sinistra Theo e Leao che essendo coperti in preventiva da uno dei tre difensori funziona meglio. Magari qualche volta non sono perfetti, ma questo modulo permetterà a entrambi di concedersi ogni tanto qualche assenza. L'importante è avere tre difensori che ti coprano e un centrocampo solido".