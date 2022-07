MN - Mancini: "Milan, Dybala è un profilo di altissimo livello"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Mancini, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dei possibili obiettivi rossoneri in questo mercato estivo.

Iniziamo a fare un po’ di nomi. Paulo Dybala:

“Non so quanto ci sia di vero ma la certezza è che i rossoneri stiano cercando un giocatore di quelle caratteristiche. Con tutto il rispetto per chi prima è stato impiegato da trequartista, Brahim Diaz in primis, ma un profilo come Dybala, in uscita dalla Juventus, è un profilo di altissimo livello. Se guardo a quella tipologia di calciatore cerco di prendere un elemento di quello spessore”.