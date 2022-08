MN - Maniero e la corsa scudetto: "Il Milan ha le carte in regola per stare in alto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Maniero, doppio ex di Milan e Atalanta, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in vista della sfida tra orobici e rossoneri in programma domenica 21 agosto alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Queste le sue considerazioni sulla corsa Scudetto: “Ogni stagione cambiano le dinamiche. I rossoneri hanno tutte le carte in regola per stare lassù e lottare ma squadre come Inter e Juventus faranno la loro parte. Occhio anche alla Roma che ha fatto una campagna acquisti di ottimo livello”.