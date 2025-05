MN - Marchetti: "Apparentemente Tare sembra una persona molto chiusa, ma appena ti conosce è un uomo che sa cogliere il lato personale dell'atleta"

Tra i migliori acquisti dell'era Tare nei 15 anni di Lazio non ci sono dubbi che il portiere sia Federico Marchetti (QUI LA NOSTRA TOP 11). Arrivato per poco più di 5 milioni si è confermato in biancoceleste uno dei migliori portieri del campionato. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua proprio su Igli Tare, pronto ad affrontare la sua seconda avventura da direttore sportivo, raccogliendo la sfida Milan.

In una recente intervista hai definito Tare burbero...

"Apparentemente sembra una persona molto chiusa, ma appena ti conosce è un uomo che sa cogliere il lato personale dell'atleta. Non è lì solo a giudicare e decidere sull'aspetto sportivo. Perché il giocatore passa dei momenti di difficoltà personali e devo dire che lui personalmente mi ha fatto vedere la sua vicinanza. Ho fatto parecchi anni alla Lazio anche con momenti di discussione sul mercato con lui. È una persona intelligente, capisce di calcio e negli anni è migliorato. Si merita questa chance al Milan".