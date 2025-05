MN - Marchetti: "Il Milan ha avuto difficoltà tutto l'anno, è incappata nella classica annata storta"

Tra i migliori acquisti dell'era Tare nei 15 anni di Lazio non ci sono dubbi che il portiere sia Federico Marchetti (QUI LA NOSTRA TOP 11). Arrivato per poco più di 5 milioni si è confermato in biancoceleste uno dei migliori portieri del campionato. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua proprio su Igli Tare, pronto ad affrontare la sua seconda avventura da direttore sportivo, raccogliendo la sfida Milan.

Il Milan e la tua Lazio sono state le grandi delusioni del campionato, entrambe fuori dalle coppe

"Sono più sorpreso da come sia uscita la Lazio, perché aveva fatto un'annata importante stupendo un po' tutti. Nessuno se l'aspettava così in alto all'inizio, l'ultima partita ha macchiato tutto il percorso. Il Milan invece ha avuto difficoltà tutto l'anno, è incappata nella classica annata storta".