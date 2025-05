MN - Marchetti: "Tare è stato determinante nella mia carriera, assieme al presidente Lotito"

Tra i migliori acquisti dell'era Tare nei 15 anni di Lazio non ci sono dubbi che il portiere sia Federico Marchetti (QUI LA NOSTRA TOP 11). Arrivato per poco più di 5 milioni si è confermato in biancoceleste uno dei migliori portieri del campionato. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua proprio su Igli Tare, pronto ad affrontare la sua seconda avventura da direttore sportivo, raccogliendo la sfida Milan.

I rossoneri ripartono a Igli Tare come direttore sportivo. Lo conosci molto bene

"Ero stato un anno in naftalina a Cagliari e dopo la causa per mobbing avevo tantissima voglia di ripartire. Peraltro persi la Nazionale, avevo paura di non trovare più il mio livello. Tare è stato determinante, assieme al presidente Lotito. Dopo che Muslera aveva fatto capire che non avrebbe rinnovato mi hanno fatto vedere la loro intenzione, la loro concretezza e non ho esitato ad accettare. Ma soprattutto Tare ha avuto pazienza: non vedendo il campo da un anno le prime partite alla Lazio non erano andate in scioltezza, poi dopo 4-5 mi sono sbloccato. Recentemente anche David de Gea ha parlato di come si fatichi nelle prime partite dopo un lungo stop".