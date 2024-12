MN - Mastroianni (DAZN): "Non mi aspettavo per Fonseca così tante difficoltà e così a lungo"

Un bel Milan, quello visto contro l'Empoli nell'ultima partita del mese di novembre. Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, ci dà il suo punto di vista Dario Mastroianni, telecronista proprio della sfida di San Siro per DAZN.

Ti aspettavi di attendere così a lungo per vedere un Milan così convincente?

"Mi aspettavo delle difficoltà. Non così tante, non così a lungo. Altri allenatori hanno trovato prima la quadra e mi chiedevo come mai ci volesse così tanto per sistemare un problema che si protraeva da tempo a livello di equilibrio. Forse la chiave è stata trovata con l'inserimento di Musah a destra".

L'undici visto con l'Empoli, al netto del turnover necessario, può essere la formazione base da qui a fine stagione?

"Per le posizioni in campo direi di sì, poi venerdì c'è la partita contro l'Atalanta che sarà il crush test per vedere il valore della squadra. Di certo Musah dà molto equilibrio, vedremo da qui in avanti e magari servirà anche un ricambio. Chukwueze devo dire però che contro l'Empoli è stato molto meglio dal punto di vista difensivo piuttosto che negli ultimi trenta metri. E pensare che un giocatore perfetto sotto questo aspetto il Milan ce l'aveva già in rosa, ossia Saelemaekers".