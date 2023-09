MN - Milan arrivato a San Siro: alle 15 la sfida contro il Verona

vedi letture

Come documentato dalla nostra redazione, il Milan è arrivato in questi istanti a San Siro per la sfida delle 15 contro l'Hellas Verona, match valido per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri scenderanno in campo con la terza maglia. Di seguito il video dell'arrivo del pullman ad un'ora e mezza dal calcio d'inizio:<

/p>