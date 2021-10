MN - Milan atterrato a Porto, a breve la pitch inspection al "Do Dragao"

Dopo un viaggio in aereo durato circa due ore, partenza da Milano, la squadra rossonera è atterrata in questi minuti a Porto, dove domani sera giocherà contro la squadra allenata da Sérgio Conceição un match importantissimo per la classifica del girone B di Champions League.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it a breve ci sarà il trasferimento della squadra dall'aeroporto allo Stadio Do Dragao per l'ormai classica pitch inspection, a cui seguirà subito dopo il viaggio verso l'hotel in cui alloggeranno questa notte.