MN - Milan decimato: convocati Balentien e Sala da Milan Futuro
MilanNews.it
La lista degli assenti rossoneri in vista della gara di domani sera contro la Fiorentina, che si giocherà a San Siro alle ore 20.45, è lunghissima. Oggi è arrivata anche la conferma del forfait di Christopher Nkunku, che non ha smaltito il pestone subito durante la pausa Nazionali. Si aggiunge a tanti altri top player del Diavolo che non saranno a disposizione: Pulisic, Rabiot, Estupinan e il lungodegente Jashari.
Per sopperire a queste tante assenze, Massimiliano Allegri sarà costretto a portarsi da Milan Futuro qualche rinforzo: ci sarà Cheveyo Balentien, spesso presente e anche utilizzato dal tecnico livornese, e ci sarà anche Emanuele Sala, di ritorno dall'esperienza al Mondiale U20 in Cile con l'Italia.
Condò: "La migliore di queste 5 partite vincerà lo scudetto. Allegri ha due partite in meno ma più difficili"
