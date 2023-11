MN - Milan, ecco il numero di maglia scelto da Francesco Camarda

Tra i convocati di domani di Stefano Pioli per il match casalingo contro la Fiorentina, ci sarà anche Francesco Camarda: l'attaccante classe 2008 della Primavera indosserà la maglia numero 73. Prima di lui solo un'altra volta il Milan ha avuto un giocatore con questo numero di maglia, cioè Manuel Locatti. Il giovane prodotto del settore giovanile rossonero farà parte del gruppo milanista per la sfida contro i viola in quanto mancheranno tre attaccanti, vale a dire Olivier Giroud, Noah Okafor e Rafael Leao (il francese è squalificato, mentre gli altri due sono alle prese con infortuni muscolari).

Camarda, salvo clamorose sorprese, dovrebbe comunque partire dalla panchina. Il tridente titolare del Diavolo contro la Fiorentina sarà quello composto da Samuel Chukwueze a destra, Luka Jovic in mezzo e Chistian Pulisic, che agirà invece a sinstra. Se Camarda dovesse scendere in campo per almeno un minuto, diventerebbe il giocatore più giovane a debuttare nel campionato di Serie A.