MN - Milan, ecco Malick Thiaw: domani mattina le visite mediche

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Malick Thiaw presto diventerà un nuovo giocatore del Milan. Ma prima il difensore classe 2001 dovrà necessariamente completare l'iter per poter giungere alla firma. Il primo step, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, avverrà domani in mattinata, quando il giocatore sosterrà le visite mediche di rito.

