MN - Milan-Fiorentina, le ultime sulla probabile formazione rossonera

Prove tattiche quest’oggi per Sergio Conceiçao che sui campi di Milanello ha lavorato a quella che dovrebbe essere la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Fiorentina, sfida in programma domani sera a San Siro e valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Milan-Fiorentina, la probabile formazione: novità in difesa

Entrando nello specifico di quelle che sono state le prove effettuate dall’allenatore portoghese, il Milan giocherà con il 4-2-3-1 o 4-3-3 in base all’interpretazione senza palla da parte dei giocatori che saranno chiamati a iniziare la partita. Due le novità più importanti di difesa, anche se quella più importante riguarda la difesa. Nei quattro di difesa ci sarà infatti il ritorno da titolare di Fikayo Tomori, che addirittura non scende in campo con la casacca rossonera dall'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord (12/02).

Milan-Fiorentina, la probabile formazione: chi gioca in attacco

Dopo il gol nel derby, anche contro la Fiorentina al centro dell'attacco del Milan ci sarà Tammy Abraham. Sulle fasce agiranno Rafael Leao e la novità Samuel Chukwueze, con Christian Pulisic che agirà invece sulla trequarti dopo che Tijjani Reijnders ha avvertito un problema allo stomaco nella giornata di oggi. Come sempre, la decisione finale sarà presa domani, nella riunione tecnica.

Milan-Fiorentina, la probabile formazione rossonera

Dunque, alla luce di quanto appreso dalla nostra redazione, la probabile formazione milanista per la partita contro la Fiorentina sarà la seguente:

MILAN (4-2-3-1):Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Gabbia, Terracciano, Bondo, Gimenez, Reijnders, Jovic, Joao Felix, Sottil. All.:Conceiçao

Indisponibili: Emerson Royal

Squalificato: Jimenez (1)

Diffidati: Bondo