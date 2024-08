MN - Milan, Fofana atteso in Italia domani sera. Sabato le visite

Il Milan ha chiuso per Youssouf Fofana del Monaco al termine di una trattativa molto lunga. I rossoneri non hanno mai mollati la presa, convinti della bontà della loro offerta e forti della volontà del giocatore di giocare a San Siro: l'affare si è chiuso per circa 25 milioni di euro, bonus compresi, ed il calciatore firmerà un contratto da quattro anno con opzione per il club di un altro anno.

Il centrocampista è atteso in Italia domani sera con un volo da Nizza, salvo ritardi di sorta. Poi sabato mattina le solite visite mediche di rito prima della firma del contratto a Casa Milan, mentre di sera potrebbe essere presentato a San Siro ai tifosi in occasione di Milan-Torino, prima partita di Serie A 24/25 dei rossoneri.

di Antonio Vitiello