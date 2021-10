MN - Milan, in aumento il valore della produzione: salita a 261,1 milioni

Il bilancio 2020-21 del Milan evidenzia un dato interessante e molto positivo. Il valore della produzione della società è salito da 192,8 milioni del bilancio 2019-20 ai 261,1 milioni di quello chiuso lo scorso 30 giugno. Tale incremento è dovuto al fatto che una parte dei diritti televisivi della stagione 2019-20 siano stati rendicontati nel nuovo bilancio in quanto 10 partite di quel campionato si sono disputate dopo 30 giugno 2020. Infatti, i ricavi televisivi, ammontano a 138,3 milioni contro i 63,4 del precedente bilancio. Dentro questo aspetto sono contemplati anche gli incassi televisivi derivanti dalla partecipazione all’Europa League.

Si evidenzia anche un incremento del 11% alla voce delle plusvalenze derivanti dal player trading. In particolar modo impatta per 20 milioni la cessione di Suso al Siviglia, scattata in maniera obbligatoria dopo che il club andaluso ha vinto l’Europa League contro l’Inter assicurandosi la qualificazione europea alla stagione 2020-21.