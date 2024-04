MN - Milan-Inter, 75.554 spettatori a San Siro e un incasso di 5.735.390,56 €

vedi letture

Rossoneri al momento in svantaggio di un gol contro l'Inter grazie alla rete al 18' della ripresa di Acerbi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per questa importante sfida a San Siro si registrano 75.554 spettatori tra rossoneri enerazzurri per un incasso di 5.735.390,56 €.

Tra poco la ripresa del derby. Il Milan ha 45 minuti per provare a recuperare lo svantaggio.