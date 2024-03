MN - Milan, Kevin Zeroli verso la firma fino al 2028

In questi ultimi giorni si sono sempre più intensificati i colloqui e anche i rapporti, positivi, con l’agente del giovane centrocampista rossonero, Rafaela Pimenta. In questo momento restano solo da limare gli ultimi dettagli e poi si chiuderà definitivamente per il prolungamento di contratto fino al 2028 di Kevin Zeroli, capitano della Primavera del Milan classe 2005 nativo di Busto Arsizio, negli ultimi giorni decisivo anche con la Nazionale Under 19.

Di Antonio Vitiello