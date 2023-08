MN - Milan, lascia James Murray per una nuova sfida professionale in Premier League

James Murray, che al Milan ha ricoperto il ruolo di Chief of Staff negli ultimi quattro anni, lascia il club rossonero per una nuova importante opportunità professionale in Premier League. Murray era arrivato a Milano nel marzo del 2019 e aveva lavorato a stretto contatto con Ivan Gazidis nel periodo di rilancio del club. Spinto anche da motivazioni familiari, Murray ha ricevuto un’importante offerta da un club di Premier e ha deciso di accettarla.

Aveva già lavorato in Inghilterra, per cinque anni è stato Head of Business Strategy all’Arsenal. Murray saluta il Milan al termine di un ciclo in cui ha ottenuto importanti risultati e infatti il suo lavoro è stato molto apprezzato in via Aldo Rossi.