MN - Milan, non è prevista la presenza di Cardinale a Newcastle

Mercoledì il Milan sarà impegnato in casa del Newcastle nella partita valida per l'ultima giornata del Girone F di Champions League. Si tratta di una gara decisiva per il Diavolo che, per qualificarsi agli ottavi, non solo deve battere gli inglesi, ma deve anche sperare nella vittoria del Borussia Dortmund già qualificato contro il PSG.

In vista della partita che si giocherà al St James' Park di Newcastle, secondo quanto appreso da Milannews.it, non è prevista la presenza sugli spalti di Gerry Cardinale, numero uno dei RedBird.