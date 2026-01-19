MN - Milan, per Saelemaekers risentimento all'adduttore sinistro

Apprende la redazione di MilanNews.it che per Saelemaekers, uscito anzitempo nella gara di ieri contro il Lecce, si tratta di un risentimento all'adduttore sinistro. L'evoluzione clinica è da monitorare in settimana.

Ieri, intervenuto a DAZN, il belga aveva detto: "Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà, preferisco che entri uno che sta al 100% e faccia la differenza”.