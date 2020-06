MN - Milan, Pioli sorride: Ibra verso la panchina. Kjaer titolare contro la Roma

“Sto bene, voglio sempre dare il massimo per tornare in condizione e farò di tutto per esserci nella prossima partita”. Simon Kjaer ieri ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra, dunque si può ritenere recuperato per la gara interna contro la Roma. Il danese era uscito anzitempo dalla partita contro il Lecce ma ha stretto i denti e ha forzato per esserci contro la sua ex squadra. Le scelte in difesa sono limitate così Stefano Pioli ha chiesto un sacrificio a Kjaer, che giocherà in coppia con il capitano Alessio Romagnoli: “Per un difensore centrale fidarsi del proprio compagno è importante, devi sapere come si muove e cosa fa in base alla situazione e con il tempo ti viene automatico”, spiega Kjaer al canale del club.

Ma le buone notizie per Pioli non finiscono qui perché oltre il centrale, ha recuperato anche Zlatan Ibrahimovic. La punta svedese ieri si è allenata con il gruppo e oggi punta a confermarsi in allenamento in modo da indurre il tecnico a convocarlo. Ibra dunque va verso la convocazione contro la Roma, la prima dopo un mese di cure per il problema al polpaccio. Lo svedese potrebbe essere una risorsa a gara in corso, magari nel finale contro i giallorossi se dovesse servire per gli assalti nei minuti conclusivi. Mentre contro la Spal potrebbe cominciare addirittura dall’inizio. Ieri in allenamento non è stato provato tra i titolari ma fisicamente non ha più dolori e dunque ha pienamente recuperato dalla lesione al soleo del polpaccio.

La formazione titolare contro la Roma dovrebbe essere così composta:

Milan (4-2-3-1): 99 Donnarumma, 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez, 79 Kessie, 4 Bennacer, 7 Castillejo, 5 Bonaventura, 10 Calhanoglu, 18 Rebic. All. Pioli.