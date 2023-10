MN - Milan, previsti 3800 tifosi per la partita di questa sera

Saranno circa 3800 i tifosi del Milan presenti allo stadio questa sera per sostenere il Milan contro il Dortmund. Molti tifosi sono già in Germania, e stanno già intonando cori nelle piazze di Dortmund, in attesa di recarsi allo stadio per la partita.

via Antonio Vitiello