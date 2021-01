MN - Milan, si punta ad avere a disposizione Meité già per la trasferta di Cagliari

Il Milan ha definito questa mattina gli ultimi dettagli con il Torino per il trasferimento in rossonero di Soualiho Meité in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Nelle prossime ore, il giocatore francese si sottoporrà alle visite mediche di rito. Il club di via Aldo Rossi spera di depositare il prima possibile il contratto così da poterlo mettere a disposizione di Pioli per la trasferta di lunedì sul campo del Cagliari.