MN - Milan-Spal, tegola Suso: lo spagnolo prossimo al forfait

Dovrebbe essere finito il 2018 calcistico di Suso. Lo spagnolo, fermo per un’infiammazione al pube, è fortemente in dubbio per la gara di sabato sera contro la Spal, dove il Milan sarà chiamato a ottenere una vittoria per chiudere con un sorriso l’anno solare. Pochissime, se non nulle, le chance per un suo recupero. Probabile, dunque, che Gattuso possa proseguire sul 4-3-3 visto a Frosinone, ma solo domani si avranno indicazioni sulla formazione.