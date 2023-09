MN - Milan, successo per il Third Kit 23/24: +181% rispetto all'anno scorso. Piace a un pubblico giovane e internazionale

vedi letture

Grandissimo successo per il Third kit AC Milan 2023/24, capace di far registrare un aumento delle vendite del 181% rispetto a quello dello scorso anno, del 325% sul 2021/22 e addirittura del 3818% su quello del 2020/21.

Caratterizzato da un design e una combinazione di colori attraverso cui il Club e PUMA hanno voluto celebrare in maniera innovativa la cultura dell’inclusività e della diversity, il kit ha riscontrato in particolar modo l’entusiasmo di giovani e giovanissimi – importante l’incremento nelle vendite registrato nella fascia d’età entro i 29 anni – come anche della platea internazionale.

La crescita all’estero è infatti testimoniata da una percentuale maggiore di vendite online (69%) rispetto a quelle ottenute negli store fisici rossoneri (31%), con USA (17%), Francia (9.7%) e Germania (5.9%) a comporre la top3 dei Paesi esteri che hanno acquistato maggiormente il terzo kit.

Infine, dal momento del lancio, il Third Kit 23/24 è stato in grado di ridistribuire i pesi sul mercato delle divise da gioco AC Milan con le vendite (30%) che si avvicinano ai volumi della Home Jersey (37%) che, storicamente, è di gran lunga la più richiesta.